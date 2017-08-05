У Швейцарії закрили справу проти екс-міністра Росії Олени Скринник

У Швейцарії закрили кримінальну справу проти колишнього міністра сільського господарства Росії Олени Скринник, обвинувачену у відмиванні грошей.

Як повідомляє швейцарська газета Blick, прокуратура заявила, що Москва не надала правову допомогу слідству, тому не вдалося виявити достатніх доказів фактів відмивання грошей.

Скринник погодилася оплатити судові витрати у розмірі 16 тисяч франків, а доступ до арештованих раніше її банківських рахунків був відновлений ще в лютому.

Розслідування проти Олени Скринник почали у Швейцарії у 2013 році, коли влада країни поставилася з підозрою до надходження на її рахунок 140 мільйони доларів упродовж 5 років.

У 2015 році швейцарська прокуратура заарештувала понад 60 мільйонів доларів на рахунках екс-міністра у рамках розслідування справи про відмивання грошей. При цьому Скринник стверджувала, що не має у Швейцарії ніяких рахунків.

У жовтні 2015 року її виключили з «Єдиної Росії» за «дискредитацію партії та втрату зв’язку з нею.

Олена Скринник займала посаду міністра сільського господарства у 2009-2012 роках. Після відставки вона поїхала жити до Франції.