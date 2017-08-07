Романюк: новий Верховний Суд від моменту створення матиме майже 50 тисяч справ для розгляду

Чинний голова Верховного Суду Ярослав Романюк заявляє, що новий Верховний Суд від моменту створення зобов’язаний буде розглянути майже 50 тисяч справ, не розглянутих вищими судами.

Романюк повідомив, що станом на 1 липня у Вищому господарському суді перебувало 705 нерозглянутих справ, у Вищому адміністративному суді – 28 648, у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ – 19 270, у Верховному Суді – 1 231.

«Це та кількість справ, з якої йому доведеться стартувати», – сказав Романюк.

Конкурс у новий Верховний Суд почався 7 листопада 2016 року. 28 липня цього року Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила переможців конкурсу на посаду суддів нового Верховного Суду. Відповідно до процедури, далі комісія направляє рекомендації про призначення переможців конкурсу до Вищої ради правосуддя (ВРП), яка розглядає матеріали щодо кожного кандидата і теж перевіряє їх на відповідність критеріям етики і доброчесності. Після цього Вища рада правосуддя робить подання президентові, який має підписати указ і надати повноваження суддям.

У громадській організації «Центр протидії корупції» повідомили, що зі 120 відібраних ВККС кандидатів до чотирьох касаційних судів у складі Верховного Суду 30 мають негативний висновок Громадської ради доброчесності. Раніше і Радіо Свобода повідомляло, що кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному Суді.

Голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков заявив, що інформацію про кандидатів перевіряли, і в «багатьох випадках» претенденти надавали докази неактуальності зауважень до них.