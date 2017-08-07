Концерну Renault підписав угоду з Іраном

Представники французького концерну Renault і Організації промислового розвитку і реновації Ірану (ОПРРІ) підписали найбільшу в історії іранського автопрому угоду.

Контракт, сума якого становить 660 мільйонів євро, передбачає створення спільного підприємства і випуск в Ірані автомобілів Renault Duster і Renault Symbol.

Згідно з домовленостями, французький автовиробник планує випускати нові моделі автомобілів в Ірані і створювати центри обслуговування клієнтів і магазини автозапчастин.

Сторони планують реалізувати проект в 2 етапи: на першому інвестиції французької компанії становитимуть 660 мільйонів євро, у рамках якого підприємство буде випускати 150 тисяч автомобілів у рік.

За інформацією іранської сторони, реалізація другого етапу, переговори щодо чого ще не завершені, розпочнеться у 2019 році. Очікується, що до 2024 року виробництво сягне 300 тисяч автомобілів у рік.