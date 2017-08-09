На Донбасі загинули троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 8 серпня загинули троє українських військових, ще восьмеро зазнали поранень, один – бойової травми. Про це повідомляє штаб української воєнної операції.

Більшість жертв є наслідком інциденту під Мар’їнкою, де внаслідок виходу зброї з ладу загинули двоє й були поранені п’ятеро військових.

Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили за добу 28 порушень перемир’я. Ще один військовий загинув унаслідок обстрілу поблизу Водяного на Приморському напрямку.

У сепаратистських угрупрованнях «ДНР» та «ЛНР» повідомляють про бої поблизу Донецька, Горлівки, на півдні контрольованої бойовиками території, а також у районі Первомайськ – Калинове на Луганщині.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.