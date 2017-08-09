Таліби звільнили 235 заручників у провінції Сарі-Пул

Угруповання «Талібан» випустило 235 заручників, захоплених у віддаленому селі в провінції Сарі-Пул під час рідкісної спільної атаки талібів і бойовиків угруповання «Ісламська держава».

«235 людей, включно з жінками й дітьми, були звільнені за посередництва місцевих старійшин та провінційних чиновників», – повідомив AFP 8 серпня речник губернатора провінції Забігулла Амані. «Вони були евакуйовані до міста Сарі-Пул, але досі незрозуміло, скільки ще людей утримують», – додав речник.

За даними джерел у силах безпеки, близько півтори тисячі людей стали заручниками після того, як бойовики захопили село впродовж вихідних. Як повідомляють місцеві чиновники, 5 серпня після того, як у дводенному бою спільні сили талібів та «Ісламської держави» здолали опір урядових військ, були вбиті близько 50 чоловіків, жінок та дітей у переважно шиїтському селі.