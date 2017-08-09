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09 Серпень 2017, Київ 12:29
Новини | Події

На Прикарпатті на залізничному переїзді загинули двоє дітей і двоє дорослих – ДСНС

Четверо людей, серед яких дві дитини, загинули внаслідок зіткнення легкового автомобіля і пасажирського потяга на переїзді в Івано-Франківській області, повідомляє Головне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у цій області.

«9 серпня в селищі міського типу Більшівці Галицького району сталося зіткнення пасажирського потяга Київ – Ворохта та легкового автомобіля ВАЗ. Унаслідок ДТП чотири людини загинули, з них двоє – діти», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники, що прибули на місце події, деблокували тіла загиблих із салону автомобіля та прибрали пошкоджений автомобіль із колії.

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