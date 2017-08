НАБУ: Група GRECO рекомендує створити в Україні антикорупційні суди

Представники експертної Ради Європи з антикорупційного моніторингу GRECO бачить потребу у створенні в Україні антикорупційних судів, повідомляє на своїй сторінці у Facebook Національне антикорупційне бюро з посиланням на їхній звіт за четвертим раундом оцінювання України.

«За результатами опитування українських респондентів, експерти GRECO звернули увагу на той факт, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідували й ініціювали притягнення до відповідальності низки топ-корупціонерів, але процес зупинився на рівні судів. Після Революції Гідності жоден високопосадовець досі не був засуджений за корупційний злочин. Тому, попри те, що створення спеціалізованих судів є винятковим кроком, GRECO вважає: на сьогодні в Україні його зробити доцільно. Разом із тим, – наголошують експерти, – важливо забезпечити, щоб спеціалізовані судді для розгляду корупційних справ високопосадовців обирались прозоро та були захищені від зовнішнього впливу», – йдеться у повідомленні.

Водночас, як йдеться у самому звіті GRECO, група розглядає крок щодо створення антикорупційних спеціалізованих судів тимчасовим, таким, що запроваджується на особливий період.

Україна приєдналася до GRECO (The Group of States against Corruption – ред.) у січні 2006 року. З того часу GRECO було проведено спільні перший і другий (у листопаді 2006 року) та третій (у квітні 2011 року) раунди оцінювання України. Було підготовлено відповідні звіти за результатами оцінювання, а також звіти про виконання рекомендацій.

Поточний четвертий раунд оцінювання GRECO, що триває з 1 січня 2012 року, присвячено питанням «запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів». Звіт ухвалено наприкінці червня цього року.

І посольство США в Україні, і представництво ЄС раніше закликали до створення в Україні антикорупційних судів. Без них, на переконання західних партнерів України, діяльність відомств на кшталт НАБУ не буде ефективною. В Адміністрації президента України заявляють, що підтримують створення антикорупційних судів.

Водночас під час 19-го саміту Україна-ЄС, який відбувся у липні цього року, представники Єврокомісії говорили про достатність створення антикорупційної палати в українській судовій системі замість антикорупційного суду. За їхніми словами, ініціатива відмовитись від антикорупційних судів належала Україні.

Між тим, створення антикорупційних судів в Україні передбачає закон про судоустрій і статус суддів. На початку лютого законопроект про антикорупційні суди зареєстрували у Верховній Раді. Він, серед іншого, передбачає, що суддів обиратиме окрема конкурсна комісія з міжнародними експертами у складі. Цей документ критикували, зокрема у Вищій раді правосуддя вважають, що законопроект у ці редакції суперечить Конституції України.