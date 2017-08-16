Держпідприємство «Антонов» очолить Олександр Кривоконь – Укроборонпром

Виконувачем обов’язків голови державного підприємства «Антонов» став Олександр Кривоконь, повідомили 16 серпня на сайті концерну «Укроборонпром», куди входить це підприємство.

«Підставою для такого кадрового рішення стала успішна робота Олександра Кривоконя на посаді директора Харківського Державного Авіаційного Виробничого Підприємства (ХДАВП), що входить до складу ДК «Укроборонпром». За півроку своєї діяльності Олександр Кривоконь успішно реалізував на ХДАВП антикризову стратегію, що дало змогу здійснити перші кроки для реанімації провідного Харківського підприємства та забезпечити його замовленнями», – йдеться у повідомленні.

За інформацією «Укроборонпрому», раніше Олександр Кривоконь обіймав керівні посади на«Південному машинобудівному заводі імені Макарова», «Заводі імені Малишева», корпорації «Гірничі машини» (нині – «Corum group») та ін.

15 серпня в «Укроборонпромі» повідомили, що президент держпідприємства «Антонов» Олександр Коцюба йде у відставку, щоб повернутися у приватний бізнес.

Напередодні журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») повідомили, що Олександр Коцюба у 2016 році отримував від держпідприємства «Антонов» близько 14 тисяч гривень (500 доларів) на добу у відрядженні. За даними журналістів, чиновник задекларував 1 мільйон 408 тисяч 293 гривень як дохід від перерахування добових, у 2016 році він провів за кордоном близько ста днів. У цю суму не входять витрати на перельоти та на готелі, які покривались окремо, зазначають журналісти.

У відповіді на інформаційний запит Коцюба пояснив, що попри те, що норми добових, затверджені Кабміном, складають 50–70 євро, він отримував надбавки до добових витрат на відрядження за рахунок чистого прибутку підприємства, що передбачено колективним договором – так і сформувалася значна сума.

Під час особистого спілкування із журналістами Олександр Коцюба зазначив, що витрачав кошти «на виконання функцій і повноважень керівника», але відмовився пояснювати, чим зумовлена саме така сума з бюджету державного підприємства.

Таким чином, сума, отримана керівником «Антонова» протягом року як добові, більша за його річну зарплату, яка склала 1 мільйон 133 тисячі гривень.

Державне підприємство «Антонов» засноване у 1946 році. Основними напрямками діяльності є створення, випробування нових дослідних зразків авіаційної техніки, серійне виробництво та післяпродажний супровід літальних апаратів. На підприємстві працює понад 13 тисяч працівників.