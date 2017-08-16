У Києві місцями підвищений рівень шкідливих домішок у повітрі – Держпродспоживслужба

Рівень забруднення повітря у Києві місцями перевищує допустиму норму, це випливає з даних, наведених 16 серпня прес-службою Головного управління Держпродспоживслужби у столиці України.

За повідомленням, станом на 13:00 16 серпня, на вулицях Довженка, Попудренка, площах Бессарабській і Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Оболонському зафіксували перевищення допустимої норми діоксиду азоту: 3,5-4,25 середньодобових гранично допустимих концентрацій (при допустимій нормі у 0,04).

Крім того, на вулицях Довженка, Попудренка, площах Бессарабській і Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспектах Оболонському і Науки рівень забруднення формальдегідом досягнув 1,3-4 при гранично допустимій середньодобовій концентрації у 0,003.

У Держпродспоживслужбі додали, що підвищення показників пов’язане зі спекою. Лабораторні дослідження атмосферного повітря продовжуються.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій раніше цього місяця вже попереджали про підвищений рівень шкідливих домішок у повітрі в Києві через спеку.

За даними синоптиків, найближчим часом у Києві утримається суха і спекотна погода.