Порошенко призначив Бориса Бабіна представником президента в АР Крим

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Бориса Бабіна постійним представником президента в Автономній Республіці Крим.

Як повідомляє прес-служба президента, раніше з цієї посади була звільнена Наталія Попович.

За повідомленням, Порошенко після зустрічі з уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим доручив уважно проаналізувати діяльність постійного представництва президента в Криму.

«На жаль, факти, які передавали мені громадські активісти, представники Меджлісу, значною мірою були підтверджені. Це дало підстави ухвалити рішення щодо необхідних кадрових дій», – сказав Порошенко.

Із січня минулого року указом президента на представництво покладене завдання активізувати роботу у взаємодії з іншими органами влади щодо сприяння додержанню прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї на материкову частину України.

Від травня 2014 року представництво президента України в Криму тимчасово розміщене в Херсоні через незаконну анексію Росією Криму. Відтоді його очолювала Наталія Попович.