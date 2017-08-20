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20 Серпень 2017, Київ 20:39
Новини | Міжнародні

Британська королева Єлизавета Друга не відречеться від престолу заради сина Чарльза – ЗМІ

Британська королева Єлизавета Друга (архівне фото)

Британська королева Єлизавета Друга не збирається складати свої повноваження на користь принца Чарльза, оскільки борг перед нацією для неї стоїть на першому місці, пише видання Sunday Times. З посиланням на свої джерела, близькі до королівського двору, недільна газета спростовує чутки про те, що королева, якій у квітні виповнилося 91 рік, планує відійти від справ і передати управління своєму старшому синові принцу Чарльзу.

«Як повідомили Sunday Times три різні високопоставлені джерела, ні Букінгемський палац, ні Кларенс-гаус [офіційна резиденція принца Чарльза] не мають планів щодо регентства», – пише газета.

Офіційні особи в Букінгемському палаці нагадали Sunday Times про обіцянку, яку дала королева своєму народові, коли їй виповнився 21 рік: «Я оголошую ... що все моє життя, яким би воно не виявилося – довгим чи коротким – буде присвячене служінню вам».

Відповідно до Акту 1937 року про регентство, британський монарх може передати владу своєму законному спадкоємцеві у разі своєї непрацездатності через хворобу, що буде письмово підтверджено трьома або більше довіреними особами королеви, головою палати лордів, спікером палати громад і керівником державних архівів.

Востаннє регентство в Британії існувало в період з 1811 по 1820 роки, коли в результаті душевної хвороби король Георг III не зміг керувати країною, і влада перейшла його старшому синові Георгу, призначеному принцом-регентом. Пізніше він став королем Георгом IV.

Sunday Times нагадує, що в минулому році під час важкої застуди, яка тривала кілька тижнів, королева Єлизавета Друга не переставала регулярно працювати з державними документами.

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