Британська королева Єлизавета Друга не відречеться від престолу заради сина Чарльза – ЗМІ

Британська королева Єлизавета Друга не збирається складати свої повноваження на користь принца Чарльза, оскільки борг перед нацією для неї стоїть на першому місці, пише видання Sunday Times. З посиланням на свої джерела, близькі до королівського двору, недільна газета спростовує чутки про те, що королева, якій у квітні виповнилося 91 рік, планує відійти від справ і передати управління своєму старшому синові принцу Чарльзу.

«Як повідомили Sunday Times три різні високопоставлені джерела, ні Букінгемський палац, ні Кларенс-гаус [офіційна резиденція принца Чарльза] не мають планів щодо регентства», – пише газета.

Офіційні особи в Букінгемському палаці нагадали Sunday Times про обіцянку, яку дала королева своєму народові, коли їй виповнився 21 рік: «Я оголошую ... що все моє життя, яким би воно не виявилося – довгим чи коротким – буде присвячене служінню вам».

Відповідно до Акту 1937 року про регентство, британський монарх може передати владу своєму законному спадкоємцеві у разі своєї непрацездатності через хворобу, що буде письмово підтверджено трьома або більше довіреними особами королеви, головою палати лордів, спікером палати громад і керівником державних архівів.

Востаннє регентство в Британії існувало в період з 1811 по 1820 роки, коли в результаті душевної хвороби король Георг III не зміг керувати країною, і влада перейшла його старшому синові Георгу, призначеному принцом-регентом. Пізніше він став королем Георгом IV.

Sunday Times нагадує, що в минулому році під час важкої застуди, яка тривала кілька тижнів, королева Єлизавета Друга не переставала регулярно працювати з державними документами.