Трапм «відданий» мирному врегулюванню на Близькому Сході — радник

Радник Білого дому Джаред Кушнер заявляє, що президент США Дональд Трамп залишається «дуже відданим» досягненню миру між Ізраїлем і палестинцями.

Кушнер, який є зятем Трампа, сказав про це на початку переговорів із прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу 24 серпня в Єрусалимі.

Радник Білого дому також має поїхати до Рамалли на Західному березі Йордану, щоб зустрітися з палестинським президентом Махмудом Аббасом.

Кушнер очолює делегацію США в регіоні, яка обговорює шляхи підтримки мирних зусиль.

Група, до якої входять помічник Трампа Джейсон Ґрінблат і заступник радника з питань національної безпеки Діна Пауел, також провела переговори з представниками влади Єгипту, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару і Йорданії.

23 серпня вони зустрілися з президентом і головою МЗС Єгипту після того, як ця країна висловила невдоволення у зв’язку з рішенням Вашингтона скоротити і відкласти частину річної допомоги Каїру.