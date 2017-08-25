У День Незалежності бойовики на Донбасі стріляли понад 20 разів – штаб

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики 22 рази стріляли на Донбасі минулої доби, коли в Україні відзначали День Незалежності. В результаті обстрілів поранень зазнали троє українських військовослужбовців, йдеться на сторінці штабу у Facebook.

«Після 18-ї години російсько-окупаційні угруповання продовжували застосовувати озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів та вести активні бойові дії у районі Авдіївської промзони. Тут із вечора і майже до опівночі бойовики зі сторони Ясинуватої, Яковлівки, Спартака били по наших опорних пунктах із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На такі привітання до Дня Незалежності України наші бійці відповідали щільним вогнем», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними штабу воєнної операції, обстріли сепаратисти також вели поблизу Троїцького, Катеринівки, Новоолександрівки, Новотошківського, Станиці Луганської. І лише на маріупольському напрямку наприкінці доби було відносно тихо, додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українська сторона напередодні ввечері стріляла на околицях Ясинуватої та в передмістях Донецька і Докучаєвська. В угрупованні «ЛНР» кажуть, що військові ЗСУ в четвер не порушували «шкільне» перемир’я.

Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей оголосила 23 серпня про повну підтримку безстрокового припинення вогню у зоні конфлікту на Сході Україні у зв’язку з початком навчального року. Початок перемир’я – із півночі 25 серпня.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.