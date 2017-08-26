За першу добу «шкільного перемир’я» двох українських військових поранено – штаб АТО

Двоє українських військових отримали поранення за минулу добу поблизу Авдіївки на Донеччині, повідомляє у Facebook штаб української воєнної операції на Донбасі. За даними української сторони, тільки на Луганському напрямку сепаратисти майже повністю дотримувались режиму припинення вогню, окрім одного інциденту поблизу села Малинове у Станично-Луганському районі. Водночас штаб зафіксував обстріли з боку тривали на Донецькому та Маріупольському (Приморському) напрямках – загалом 18 випадків.

Угруповання «ЛНР», тим часом, повідомляє про 8 обстрілів їхніх позицій за добу. Представники угруповання «ДНР» ранкового зведення 26 серпня не оприлюднювали.

Про новий режим припинення вогню, який мав почати діяти з півночі 25 серпня напередодні початку нового навчального року і стати постійним, днями домовилися учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.