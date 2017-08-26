Прикордонники виявили підводний спиртопровід між Україною і Молдовою

Державна прикордонна служба повідомила про виявлення 25 серпня підводного спиртопроводу у Кучурганському водосховищі на Одещині.

«Трубопровід був прокладений з Республіки Молдова до України на напрямку Дністровськ – Лиманське. З його допомогою зловмисники ймовірно планували незаконно переміщувати спирт з Молдови до України. Правоохоронці встановили, що цей трубопровід був встановлений нещодавно та ще не використовувався, оскільки шланг був новий та порожній і не містив характерного запаху спирту», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Між тим, оскільки шланг був надійно закріплений з боку Молдови, прикордонники зазначають, що їм вдалося демонтувати тільки його частину – до лінії державного кордону. Протяжність вилученої труби склала 540 м, заявляють у Держприкордонслужбі.

За інформацією відомства, наразі встановлюються причетні особи.

Це не перший такий випадок. Зокрема, у червні 2016-го на Вінниччині співробітники Служби безпеки України та прикордонники виявили у Могилів-Подільському районі трубопровід, прокладений по дну річки Дністер для перекачування контрабандного спирту з Молдови, раніше у цьому ж населеному пункті таку схему викривали у 2014-му.

У жовтні 2015 року прикордонники також виявили спиртопровід, який невідомі намагалися облаштувати між молдовським населеним пунктом Цибулівка та українським Цеханівка.