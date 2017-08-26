На Донеччині поліцейські знайшли схованку з боєприпасами та вибухівкою

У Покровському районі Донецької області поліцейські виявили схрон з вибухівекою та боєприпасами. Як повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Донецькій області, у суботу поліцейські отримали оперативну інформацію, що в лісосмузі поблизу селища Михайлівка можуть бути приховані вибухонебезпечні предмети.

На місці правоохоронці виявили схованку, засипану землею. У мішку було 15 протитанкових і протипіхотних мін, 16 мінних детонаторів для мінометних мін, 20 гранат із запалами, близько 6 тисяч патронів та 20 кілограмів пластиду.

На місці працюють слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції та вибухотехніки. Поліцейські оточили та обстежують прилеглу територію.

Вживаються заходи щодо встановлення власника вибухового арсеналу.