Поліція Британії затримала другого підозрюваного у справі про напад біля Букінгемського палацу

Британська поліція повідомляє про затримання другого чоловіка у справі про напад на трьох поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні, що стався 25 серпня.

За словами правоохоронців, 30-річного чоловіка затримали у Західному Лондоні за підозрою у «причетності до здійснення, підготовки чи підбурювання до тероризму».

Під час нападу 25 серпня 26-річний чоловік напав на працівників поліції з великим ножем, його затримали. Він залишатиметься під вартою до 1 вересня.

Нападник легко поранив двох працівників поліції, вони не потребують медичної допомоги, повідомила тоді поліція. За словами правоохоронців, наразі ще зарано говорити, чи був цей напад терактом.

Напад стався неподалік Букінгемського палацу, резиденції королеви Єлизавети II і туристичного об’єкту, але вона зараз перебуває в іншій своїй резиденції в Шотландії.

У минулому на територію цього палацу вже кілька разів діставалися сторонні в час, коли королева була в ньому, востаннє минулого року.

Поліція у Британії посилила патрулювання біля головних туристичних об’єктів країни після низки нападів раніше цього року, зокрема в центрі Лондона, внаслідок яких загинули загалом 36 людей.