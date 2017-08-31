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31 Серпень 2017, Київ 13:56
Новини | Події

Україна надасть Грузії гуманітарну допомогу – указ

Пожежа поблизу курортного міста Боржомі, Грузія, 22 серпня 2017 року

Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання гуманітарної допомоги Грузії, де виникли масштабні лісові пожежі.

Документ від 30 серпня оприлюднений на сайті глави держави 31 серпня.

«З метою сприяння у подоланні надзвичайної ситуації, що склалася у Грузії внаслідок масштабної пожежі, Кабінет міністрів має невідкладно забезпечити надання гуманітарної допомоги Грузії», – йдеться в указі.

Напередодні до Грузії полетів літак Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який має допомогти в гасінні пожеж.

20 серпня поблизу грузинського села Даба виникла пожежа в лісі, гасіння якої ускладнювали гірський рельєф, вітер і суха погода. Продовжується пожежа в лісі поблизу курорту Абастумані в регіоні Самцхе-Джавахеті.

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