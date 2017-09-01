Суд взяв під домашній арешт одного з фігурантів справи про стрілянину в Княжичах

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід фігуранту справи про стрілянину в Княжичах екс-начальника управління карного розшуку Нацполіції у Києві Леоніду Куряті у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суд не задовольнив клопотання прокуратури, яка наполягала на запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою.

Генпрокуратура 30 вересня повідомила про підозру трьом службовим особам Національної поліції України в справі про стрілянину в селі Княжичі. За даними ГПУ, ці посадовці організовували й забезпечували застосування 4 грудня 2016 року вогнепальної зброї у Княжичах.

За версією поліції, уночі 4 грудня минулого року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань, у цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Близько 4-ї години між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули п’ятеро працівників поліції.

Одразу після інциденту тодішній в. о. керівника Нацполіції Вадим Троян не виключив, що до складу злочинної групи, яка займалася розбійними нападами в Києві та області, входили кілька осіб, серед яких і ті, хто працював у правоохоронних органах або був з ними пов’язаний.

ГПУ розслідує обставини перестрілки. Крім того, поліція проводила службове розслідування, за результатами якого звільнили 7 офіцерів, які обіймали керівні й оперативні посади. Як повідомляли у поліції, звільнили керівника карного розшуку Києва, який «безпосередньо відповідав за підготовку й проведення операції, керівників оперативної служби, які не забезпечили належної комунікації та обміну інформацією між підрозділами, що перебували на місці події». У Нацполіції також заявили, що ці посадовці, не оцінивши обстановку на місці події, доповіли керівництву недостовірну інформацію.