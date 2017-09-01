НАЗК просить суд конфіскувати у партії «Свобода» понад 2 мільйони гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції просить суд конфіскувати у всеукраїнського об’єднання «Свобода» понад 2 300 000 гривень

Як повідомляє прес-служба агентства, 4 вересня у Дарницькому райсуді Києва буде розглядатися адміністративне провадження про притягнення до адміністративної відповідальності головного бухгалтера партії «Свобода» на підставі протоколу про порушення порядку отримання внеску на підтримку політичної партії.

Загальний розмір внеску, що підлягає конфіскації, становить 2 357 000 гривень.

НАЗК після аналізу звіту партії за ІV квартал 2016 року виявив порушення порядку отримання внеску на підтримку політичної партії – зокрема, були виявлені невідповідності між прізвищами осіб, що здійснювали грошові внески, у звіті партії та у банківських виписках.

За даними агентства, 11 платежів на загальну суму 2 330 900 грн були внесені протягом листопада-грудня 2016 року в касу банку головним бухгалтером політсили, ця особа отримала через партійну касу ще 26 100 гривень внесків від фізичних осіб, що підтверджується прибутковими ордерами.

У НАЗК зазначають, що таким чином було порушено порядок отримання внеску на підтримку політичної партії, оскільки грошові внески на користь політичної партії здійснюються через банківські операції особисто фізичними особами з встановленням установою банку персональної інформації щодо внескодавців.

У всеукраїнському об’єднанні «Свобода» це повідомлення НАЗК не коментували, проте попередні претензії агентства до партії відкидали і називали некоректними.