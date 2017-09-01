МЗС засуджує блокування храму УПЦ Київського патріархату в Сімферополі

Міністерство закордонних справ України засуджує блокування російськими силовиками храму Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі.

Як йдеться у заяві міністерства, російська окупаційна влада продовжує свою політику, спрямовану на перешкоджання діяльності УПЦ КП в Криму, та робить усе можливе для припинення її діяльності на території Криму.

«Від початку окупації Російською Федерацією Криму на півострові здійснюється захоплення приміщень церкви, відбувається незаконне заволодіння її майном, проводяться обшуки у її приміщеннях, здійснюється тиск на священнослужителів.Такі дії окупаційної влади є систематичним порушенням фундаментальних прав і свобод людини, зокрема свободи совісті та віросповідання, норм міжнародного права», – йдеться у заяві.

МЗС вимагає від Росії негайно відновити безперешкодний доступ вірян УПЦ КП до храму в Сімферополі, припинити релігійні гоніння та втручання у діяльність Кримської єпархії УПЦ КП.

Вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі. Повідомлялося, що майно українського храму в Криму пошкодили.

Підконтрольне Кремлю управління російської служби судових приставів у анексованому Криму пояснило блокування храму рішенням російського Арбітражного суду Криму.

Після анексії в Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату і провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Більша частина православних храмів і громад Криму та Севастополя підкоряються УПЦ Московського патріархату.



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