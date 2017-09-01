Штаб: сьогодні ситуація на Донбасі була відносно спокійною, вісім обстрілів

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні, 1 вересня, ситуація була відносно спокійною, були зафіксовані вісім обстрілів.

Як повідомляє прес-центр штабу, вночі і зранку в Авдіївській промзоні підтримувані Росією бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових зі стрілецької зброї, також були обстріли біля шахти Бутівка і Зайцева.

На луганському напрямку сепаратисти з гранатометів обстрілювали позиції ЗСУ біля Кримського і Жовтого, додають у штабі.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові минулої доби 17 разів порушили режим тиші, в угрупованні «ЛНР» кажуть про п’ять порушень.

За підсумками скайп-зустрічі Тристоронньої контактної групи 30 вересня Київ закликав до максимального дотримання 1 вересня режиму припинення вогню на Донбасі.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.