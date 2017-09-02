Поліція посилила заходи безпеки в Харкові перед футбольним матчем Україна – Туреччина

Національна поліція України заявляє, що перед початком у Харкові футбольного матчу Україна – Туреччина посилила охорону публічного порядку в місті.

«На спортивному святі очікується присутність близько 35 тисяч уболівальників. У зв’язку з цим поліцією Харківської області за участю керівництва Департаменту превентивної діяльності Нацполіції напередодні та у день проведення змагання організовано ряд профілактичних заходів. Насамперед – це збільшення патрульних нарядів в центральній частині міста та в інших районах», – ідеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, безпеку гарантуватимуть 1400 працівників поліції Харківщини, 2200 правоохоронців у складі доданих сил, в тому числі – 900 військовослужбовців Нацгвардії, 650 курсантів вищих навчальних закладів системи МВС, 250 патрульних поліцейських Харкова та інших регіонів країни.

«На стадіоні буде чотири лінії контролю, їх проходження може зайняти до 25 хвилин. Відтак поліцейські звертаються до громадян із проханням – прибути на стадіон завчасно. Пропуск глядачів на трибуни почнеться за три години до початку матчу – з 19:00», – нагадують у поліції.

Раніше прийти на стадіон закликали своїх прихильників і футболісти збірної України в окремому відео.

Збірна України з футболу 2 вересня в Харкові проведе поєдинок сьомого туру відбірного турніру чемпіонату світу. Суперниками команди Андрія Шевченка будуть футболісти Туреччини, яких місяць тому очолив колишній наставник донецького «Шахтаря» Мірча Луческу.

Матч, який розпочнеться о 21:45, дуже важливий для обох команд, які мають по 11 очок після шести ігор і на два бали відстають від лідерів – команд Хорватії та Ісландії.