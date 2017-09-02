ДМС: у серпні ухвалили понад 1400 рішень про примусове повернення іноземців

Державна міграційна служба у серпні ухвалила понад 1400 рішень про примусове повернення іноземців, повідомляє прес-служба відомства.

За повідомленням ДМС, протягом серпня в Україні виявлені та притягнені до адміністративної відповідальності майже 3,5 тисячі людей, які порушували міграційне законодавства.



У 280 випадках винесено рішення про заборону в’їзду на територію України, додають у Міграційній службі.

Сьогодні, 2 вересня, вранці Міхеїл Саакашвілі повідомив у Facebook про затримання свого брата. Як зазначив Радіо Свобода речник МВС Артем Шевченко, Давид Саакашвілі перебуває на території України незаконно, оскільки його посвідку на проживання анулювали.

Згодом депутат Сергій Лещенко, який приїхав до Печерського відділу ДМС, де, як повідомлялось, утримували Давида Саакашвілі, заявив, що брата колишнього голови Одеської ОДА відпустили з приміщення Державної міграційної служби.

За словами адвоката Давида Саакашвілі, документальних підтверджень анулювання посвідки на проживання йому не надали.

У Державній міграційній службі заявили, що Давид Саакашвілі має виїхати з України, якщо він цього не зробить – його примусово видворять з України.