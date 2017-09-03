ДСНС попереджає про шквали та грози 3 вересня на заході України

Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про грози та шквали у неділю, 3 вересня, на території західних областей.

«Вдень 3 вересня у західних областях України сильні дощі, грози, місцями пориви вітру та шквали до 15-20 метрів за секунду, у Карпатах і на Закарпатті місцями дуже сильні дощі», – мовиться у повідомленні ДСНС у Facebook.

За інформацією Укргідрометцентру, лише у західних областях 3 вересня очікується дощ, місцями сильний, подекуди грози, температура вдень 21-26°, на крайньому заході 13-18°.

За даними синоптиків, на решті території без опадів, температура вдень 23-28 градусів тепла, а у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях – до 31°.

У Києві, за даними Укргідрометцентру, 3 вересня опади не очікуються, температура вдень 25-27 градусів тепла.