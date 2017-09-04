Військова прокуратура передала до суду справу про розкрадання на проекті «Стіна»

Військова прокуратура Центрального регіону України заявила про скерування до суду обвинувального акту у справі про розкрадання коштів під час втілення так званого проекту «Стіна».

«Оболонський районний суд міста Києва розглядатиме кримінальне провадження за обвинуваченням військовослужбовців структурних підрозділів Державної прикордонної служби України, стосовно вимагання у підприємця «винагороди» за нестворення перешкод під час виконання умов договору щодо будівництва об’єкту «Євростіна», а саме підписання актів приймання – передачі виконаних робіт, перерахування коштів комерційному товариству за договором та нерозірвання договірних відносин з комерційним підприємством», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

У липні Генеральна прокуратура повідомила про розкриття схеми розтрати та привласнення коштів на будівництві «Стіни» на суму близько 100 мільйонів гривень.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, зловживання на будівництві «Стіни» розслідувало Національне антикорупційне бюро. 8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб, ймовірно, причетних до розкрадання коштів так званого проекту «Стіна». Серед затриманих – службові особи Державної прикордонної служби та підприємств-підрядників. Того ж дня затримали ще одну особу яка, за версією слідства, виконувала роль посередника.У березні 2016 року бюро розпочало кримінальне провадження за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна». За версією слідства, державі завдано збитків у розмірі понад 16 мільйонів гривень.

У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив на той час прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що зверху буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.