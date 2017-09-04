Єльченко: наступного тижня Рада безпеки ООН розгляне резолюцію щодо КНДР

Представник України в ООН Володимир Єльченко заявляє, що наступного тижня Рада безпеки ООН розглядатиме нову резолюцію щодо Північної Кореї. Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода.

«Резолюція запропонована США,перший її проект буде розповсюджений завтра – буде тиждень, щоб узгодити цей текст, і наступного тижня схвалити його», – сказав він.

«Далеко не всі країни розуміють, наскільки це складно і те, що санкції треба беззастережно виконувати. В першу чергу йдеться про сусідів КНДР – КНР і Росії. Ми не кажемо, що ці країни не виконують санкцій, але є певні речі, девони могли займати більш жорстку позицію. І саме на це, я думаю, будеспрямована новарезолюція Ради безпеки ООН», – додав дипломат.



Міністерство оборони Південної Кореї 4 вересня заявило, що має дані про підготовку Північною Кореєю імовірних нових запусків міжконтинентальних балістичних ракет після нещодавніх випробувань нею ядерної зброї.

Уранці 3 вересня сейсмологи низки країн зареєстрували сейсмічну подію в Північній Кореї, що відповідає потужному підземному ядерному випробуванню – можливо, чи не вдесятеро потужнішого заряду, ніж попередні. Через кілька годин Пхеньян офіційно оголосив, що здійснив «надзвичайно успішний» випробувальний термоядерний вибух водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету. Багато країн і міжнародних об’єднань засудили це північнокорейське випробування, частина їх закликала Раду безпеки ООН запровадити щодо Пхеньяна нові, значно суворіші санкції.

Минулого тижня Північна Корея здійснила запуск, як виглядає, міжконтинентальної балістичної ракети, що перелетіла в космосі через територію Японії. Після того пуску Рада безпеки засудила його, але не стала запроваджувати нових санкцій на посилення накладених раніше.

І ракетна, і ядерна програми заборонені для Пхеньяна Радою безпеки ООН.