У законопроекті про реінтеграцію Донбасу терміну «війна» не буде – Гримчак

У законопроекті про реінтеграцію Донбасу пропонується замінити термін «АТО» на термін «операція з оборони України», але слова «війна» не буде, повідомив в ефірі Радіо Свобода заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак.

За його словами, якщо Україна офіційно застосує слова «війна», це тільки допоможе Росії.

«Ми можемо назвати це війною. Тоді фактично ми оголошуємо війну Росії. Сьогодні Росія каже, що «нас там немає». Але коли ми оголошуємо війну, ми починаємо «отримувати» все, що може запропонувати російський ВПК: танки, артилерію, літаки, ракети і багато чого іншого. Це нам потрібно?», – пояснив Юрій Гримчак.

За його словами, у законопроект про реінтеграцію Донбасу внесуть зміни в позицію щодо миротворців і запропонують на розгляд народним депутатам України після сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Після того, як пройде Генеральна асамблея ООН і стане зрозуміло, яким чином ми будемо приймати миротворців, ми внесемо зміни… Думаю, що до кінця вересня», – заявив Юрій Гримчак.

20 вересня на Генасамблеї ООН виступатиме президент України Петро Порошенко з пропозиціями щодо миротворчої місії на Донбасі.

Представник президента України у Верховній Раді України, народний депутат України Ірина Луценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу підготований повністю, за винятком пункту щодо миротворчої місії.