Штаб: сьогодні на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим тиші

У штабі АТО заявляє, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики 11 разів порушили режим тиші.

Як повідомляє прес-центр штабу, найбільш неспокійна ситуація була на приморському напрямку – бойовики двічі зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів обстрілювали опорні пункти українських військових біля Талаківки і Водяного, а з гранатометів – біля Мар’їнки.

За даними штабу, на донецькому напрямку бойовики двічі із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали позиції ЗСУ біля Зайцева і Авдіївської промзони.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові минулої доби 30 разів порушили режим тиші, використовуючи міномети, БМП, БТР і стрілецьку зброю. В угрупованні «ЛНР» заявляють про сім таких порушень.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.