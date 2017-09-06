Бойовики на Донбасі здійснили 32 обстріли – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 5 вересня підтримувані Росією бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. «З них 20 обстрілів характеризуються як неприцільні», – уточнюють у штабі.

Втрат серед українських військових немає, ідеться в повідомленні.

За даними штабу, обстріли відбувалися на Донецькому та Приморському напрямках, а на Луганському напрямку зберігалася тиша.

В угрупованн «ДНР» заявляють, що «особлива напруженість» спостерігається на Донецькому та Горлівському напрямках, в угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 5 вересня.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.