У Мінську почалось засідання Контактної групи – Оліфер

У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє речниця представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

Раніше розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи. Напередодні радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив в інтерв’ю телевізійному «5-му каналові», що контактна група має обговорити подробиці плану обміну з сепаратистами на окупованій частині Донбасу заручників за формулою 87 людей, визволення яких прагне Київ, на 309 тих, кого хочуть звільнити сепаратисти.

Представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко 5 вересня заявила, що не може коментувати попередні повідомлення про плани такого обміну.

При цьому Геращенко сказала, що українській стороні відоме місце утримання 87 зі 144 заручників бойовиків на Донбасі. Водночас, за її словами, бойовики підтверджують лише 71.

За останніми даними СБУ, кількість утримуваних проросійськими бойовиками на Донбасі українських заручників складає 144.