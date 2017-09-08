Щонайменше 5 людей загинули внаслідок потужного землетрусу в Мексиці

Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок сильного землетрусу, який 7 вересня вдарив по тихоокеанському узбережжю країни, спричинив численні руйнування і викликав невелике цунамі.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус мав магнітуду 8,1, тоді як Міністерство внутрішніх справ Мексики заявило про 8,4.

Епіцентр землетрусу розташовувався в Тихому океані на відстані близько 120 кілометрів на південний захід від міста Трес-Пікос у південній частині штату Чіапас.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що землетрус викликав хвилі, що досягають 0,7 метра в Мексиці. Крім того, небезпечні хвилі можливі протягом трьох годин на тихоокеанських берегах декількох центральноамериканських країн.

Повідомляється, що землетрус відчувався у Мехіко, де місцеві жителі вимушено покинули свої будинки після увімкнення сирен. Землетрус також відчувався на більшій частині Гватемали, яка межує з мексиканським штатом Чіапас.