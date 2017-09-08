Власники пакету акцій російської компанії «Роснєфть» вирішили продати понад 14% китайцям

Міжнародний консорціум, що є власником 19,5 відсотка акцій російської нафтової компанії «Роснєфть», контрольованої державою, повідомили, що вирішили продати частку в понад 14 відсотків приватному конгломератові з Китаю CEFC China Energy. Про це мовиться у прес-релізі швейцарського трейдера Glencore, що входить до консорціуму разом із Катарським суверенним фондом.

Представник китайської компанії, зі свого боку, повідомив, що сума трансакції перевищує 9 мільярдів доларів США.

За даними агентства Reuters, ринкова вартість «Роснєфті» становить 57 мільярдів доларів, і майбутня трансакція оцінюється як найбільша інвестиція Китаю в економіку Росії.

При цьому контрольний пакет акцій, як і раніше, залишається в російської держави.

Незадовго до продажу швейцарсько-катарському консорціумові частки акцій російської компанії у грудні 2016 року в її офісі затримали тодішнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва. Нині його судять за звинуваченням у вимаганні хабара від голови «Роснєфті» за позитивну оцінку плану купівлі цією компанією іншої російської нафтової компанії «Башнєфть».