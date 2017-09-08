МВС: силовики посилюють патрулювання центру Києва і метро

Поліція посилює патрулювання центру Києва і Київського метрополітену.

Як повідомляє МВС у twitter, до патрулювання залучають Нацгвардію.

Сьогодні в центрі Києва на вулиці Скоропадського близько о 18:00 стався вибух автомобіля «Тойота Кемрі». У результаті вибуху чоловік отримав смертельні поранення, постраждала жінка, а дитина перебуває у задовільному стані. Поліція розслідує вибух як умисне вбивство.

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що в результаті вибуху загинув іноземний громадянин – Тимур Махаурі.

«Це відома особа в кримінальних колах, його звати Тимур Махаурі. Він – громадянин Грузії. Мав стійкі зв'язки з різного роду чеченськими колами. Він також цього року затримувався і притягався до відповідальності в цьому році, проте уклав угоду зі слідством – отримав умовний термін за незаконне зберігання зброї», – сказав Шевченко.

Деякі ЗМІ повідомили, що загиблим є розвідник чеченського батальйону, проте ця інформація не підтверджена.