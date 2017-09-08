Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
08 Вересень 2017, Київ 21:55
Новини | Події

МВС: силовики посилюють патрулювання центру Києва і метро

Вибух автомобіля в центрі Києва, 8 вересня 2017 року

Поліція посилює патрулювання центру Києва і Київського метрополітену.

Як повідомляє МВС у twitter, до патрулювання залучають Нацгвардію.

Сьогодні в центрі Києва на вулиці Скоропадського близько о 18:00 стався вибух автомобіля «Тойота Кемрі». У результаті вибуху чоловік отримав смертельні поранення, постраждала жінка, а дитина перебуває у задовільному стані. Поліція розслідує вибух як умисне вбивство.

Вибух машини у центрі Києва – загинув громадянин Грузії (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:47
0:00:00 /0:00:47
ЗАВАНТАЖИТИ

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що в результаті вибуху загинув іноземний громадянин – Тимур Махаурі.

«Це відома особа в кримінальних колах, його звати Тимур Махаурі. Він – громадянин Грузії. Мав стійкі зв'язки з різного роду чеченськими колами. Він також цього року затримувався і притягався до відповідальності в цьому році, проте уклав угоду зі слідством – отримав умовний термін за незаконне зберігання зброї», – сказав Шевченко.

Деякі ЗМІ повідомили, що загиблим є розвідник чеченського батальйону, проте ця інформація не підтверджена.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG