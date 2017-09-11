У Раді Європи обговорять винесений в Криму вирок Чийгозу – Кулеба

Вирок, винесений підконтрольним Кремлю кримським судом щодо одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза, стане однією з головних тем зустрічей міністра юстиції України Павла Петренка в Раді Європи. Про це у twitter повідомив офіційний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Вирок окупантів Чийгозу і питання українських політв’язнів в Росії і Криму буде одним з центральних під час зустрічей Павла Петренка в Раді Європи», – написав він.

Кулеба додав, що Павло Петренко перебуває в Страсбурзі, де братиме участь у заходах з нагоди двадцятиріччя вступу в силу Конвенції про права людини.

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Чийгоза до восьми років ув’язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень». Справа стосувалася сутичок, що сталися 26 лютого 2014 року під час мітингів з одного боку прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі. Як заявляє російське слідство, через тисняву двоє мітингувальників загинули, 79 людей були поранені.

Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у тому мітингу. Він відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.

Президент України Петро Порошенко розкритикував владу Росії за засудження одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, назвавши його справу «черговим вироком Росії».