США та Росія обговорюють продовження договору про стратегічні наступальні озброєння – Рябков

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що продовження договору про стратегічні наступальні озброєння було темою його консультацій у Гельсінкі з першим заступником держсекретаря США Томасом Шенноном. Про це він повідомив після закінчення переговорів 12 вересня.

Договір, термін дії якого закінчується в лютому 2018 року, був підписаний президентами Росії та США Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою 8 квітня 2010 року в Празі і набрав чинності 5 лютого 2011 року.

Рябков також повідомив, що питання про зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа на полях саміту АТЕС у першій половині листопада у В'єтнамі поки не обговорюється. Консультації Рябкова і Шеннона в Гельсінкі тривали два дні.