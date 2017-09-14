Президент Казахстану Назарбаєв натякнув, що не збирається на пенсію

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, якому в липні виповнилося 77 років, натякнув, що не планує виходити на пенсію.

Як заявив Назарбаєв, виступаючи перед журналістами в Астані 14 вересня, йому подобається, що його «робота вимагає доброго здоров’я і багато психологічної й емоційної енергії».

«Те, що мені подобається ця робота, допомагає мені впоратися з тиском… Це може бути важко, але я звик планувати свій наступний день, виконувати заплановане і ввечері бути щасливим. Вам треба робити те ж саме», – сказав Назарбаєв журналістам.

Нурсултан Назарбаєв незмінно керує Казахстаном іще з радянських часів, із 1989 року, як авторитарний лідер. На останніх наразі президентських виборах 2015 року він, за офіційними даними, отримав майже 98 відсотків голосів. Міжнародні спостерігачі не визнавали вільними й чесними жодні з цих виборів.