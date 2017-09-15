Бойовики обстріляли контрольний пункт «Майорське» – прикордонники

Підтримувані Росією бойовики 14 вересня о 21:05 із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів розпочали обстріл контрольного пункту в’їзду та виїзду «Майорське», повідомляє Державна прикордонна служба України. За даними прикордонників, вогонь бойовики вели з боку окупованої Горлівки, обстріл тривав понад годину.

«Під час ведення вогню громадяни та транспортні засоби в КПВВ «Майорське» не перебували. Постраждалих серед цивільних та військових немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.