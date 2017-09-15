Речниця: СБУ не має на меті перешкоджати діяльності «Української правди»

Служба безпеки України не має на меті перешкоджати діяльності видання «Українська правда» і його журналістів, заявляє речниця СБУ Олена Гітлянська.

Як повідомила вона на своїй сторінці в Facebook, кримінальне провадження зареєстроване за фактом розголошення службовими особами одного з органів державної влади України відомостей, що містять державну таємницю, а матеріал із цією інформацією був опублікований 24 січня на сторінках видання «Українська правда».

У СБУ наголошують, що суб’єктом цього злочину є службова особа – носій державної таємниці.

14 вересня видання «Українська правда» заявило про прохання СБУ тимчасово вилучити із загального доступу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу. Відповідний лист 14 вересня вручив слідчий головному редактору УП Севгіль Мусаєвій.

«У слідства є підстави вважати, що окремі відомості вищевказаної статті містять інформацію з обмеженим доступом, розповсюдження якої може завдати шкоди національній безпеці України у сфері оборони», – зазначається в листі від 8 вересня.

У зв’язку з цим СБУ просить обмежити доступ до цієї статті «до моменту встановлення істини по даній справі та забезпечити передачу слідчому відділу оригіналу файлу вказаної статті та всіх наявних документів, що стосуються її підготовки та публікації».