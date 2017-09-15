Кабмін затвердив проект держбюджету на 2018 рік

Кабінет міністрів України затвердив проект державного бюджету на 2018 рік. Відповідне рішення одноголосно підтримали урядовці в ході засідання.

«Далі ми будемо працювати в стінах українськогопарламенту. Будемо комунікувати з українським суспільством, пояснювати кожну цифру, тому що цей бюджет створено не для політиків, а для українських громадян», – сказав прем’єр Володимир Гройсман.

Він додав, що сьогодні проект держбюджету внесуть до Верховної Ради.

Також прем’єр повідомив, що у проекті державного бюджету на 2018 рік уряд закладає зростання ВВП на 3%, рівень інфляції очікується на рівні 7%.

Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має подавати до Верховної Ради проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня.