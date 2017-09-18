В Азербайджані до 9 років ув’язнення засудили незалежного журналіста

Суд в Азербайджані засудив до дев’яти років позбавлення волі журналіста Ельчина Ісмаїллі, відомого критикою влади.

Суд із тяжких злочинів у місті Шакі на півночі Азербайджані визнав журналіста винним у вимаганні і зловживанні владою.

Ісмаїллі арештували в лютому після того, як чиновник із департаменту культури і туризму заявив, що журналіст вимагав у нього гроші.

Ісмаїллі провину заперечує. Його адвокат Ельчин Садіков заявляє, що справа є політично мотивованою.

Західні уряди та міжнародні правозахисні організації критикують уряд президента Азербайджану Ільгама Алієва за переслідування незалежних ЗМІ, журналістів, опозиційних політиків й активістів.