Президент США закликав ретельно перевіряти виконання Іраном ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп знову дав знати, що Вашингтон може вийти з ядерної угоди з Іраном 2015 року, якщо вважатиме, що Міжнародне агентство з атомної енергії недосить суворо перевіряє виконання Тегераном цієї угоди.

«Ми не приймемо неповністю дотримуваної або слабо контрольованої угоди», – мовиться в його зверненні до щорічної зустрічі МАГАТЕ у Відні, яке зачитав там міністр енергетики США Рік Перрі.

США «рішуче заохочують МАГАТЕ використати всі свої повноваження, щоб перевіряти дотримання Іраном кожного з зобов’язань, які він узяв на себе за ядерною угодою», – заявив Трамп.

Генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амано, який раніше в понеділок був перезатверджений на цій посаді на другий п’ятирічний термін, зі свого боку, заявив, що Іран дотримується своїх зобов’язань за ядерною угодою.

За його словами, Іран нині перебуває під «одним із найсильніших у світі режимів ядерної верифікації».

А голова Організації атомної енергії Ірану Алі Акбар Салегі натомість у своєму виступі закликав МАГАТЕ не піддаватися на неприйнятні, за його словами, вимоги Вашингтона.

У неділю верховний керівник Ірану аятола Алі Хаменеї попереджав, що його країна рішуче відреагує на будь-який «хибний крок» США стосовно ядерної угоди, за якою світова спільнота почала знімати з Тегерана накладені раніше численні санкції в обмін на значне обмеження його ядерної програми, що має виключити можливість створення ядерної зброї.

І в ООН, органом якої є МАГАТЕ, і в самих США моніторинг виконання цієї угоди досі не виявив жодного порушення з боку Тегерана. Але адміністрація Трампа твердить, що Іран порушує «дух угоди» – мовляв, тим, що здійснює випробування балістичних ракет. Така діяльність раніше була заборонена для Тегерана світовою спільнотою, але після підписання ядерної угоди Рада безпеки ООН зняла це обмеження.

Крім того, Вашингтон вимагає суворіших інспекцій в Ірані за цією угодою, зокрема й на військових об’єктах країни.

Минулого тижня США заявили, що продовжать зняття з Ірану санкцій відповідно до умов ядерної угоди, але водночас розширюють свої власні односторонні санкції проти Ірану через його програму створення балістичних ракет.