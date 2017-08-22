Іран попередив, що може відновити збагачення урану

Голова Організації атомної енергії Ірану попередив, що в разі необхідності Тегеран може відновити виробництво високозбагаченого до рівня 20% урану протягом п’яти днів.

Як заявив Алі Акбар Салегі в інтерв’ю державному телебаченню, для Ірану найвищим пріоритетом є збереження «ядерної угоди», за якою країна, зокрема, відмовилася від виробництва збагаченого урану, необхідного для створення ядерної зброї. Але, додав він, це пріоритет «не за будь-яку ціну».

Адміністрація президента США Дональда Трампа останнім часом звинувачує Іран у недотриманні «духу» «ядерної угоди» 2015 року. Тегеран, зі свого боку, звинувачує в порушенні духу угоди саме Вашингтон, який накладає на Іран усе нові санкції через його ракетну програму – яку нині міжнародна спільнота вже не забороняє.

Тим часом і в ООН, і в самих США органи, що стежать за дотриманням Іраном ядерної угоди, заявляють про повну відповідність Тегерана умовам цієї угоди.

Офіційна позиція Тегерана полягає в необхідності зберегти чинність угоди.

Президент США Дональд Трамп у перебігу своєї передвиборної кампанії не раз обіцяв «знищити» як вкрай невигідну, на його думку, для Вашингтона ядерну угоду шести з провідних держав світу з Іраном, за якою Тегеран пішов на значні обмеження своєї ядерної програми, що мали б унеможливити створення ним ядерної зброї, а світова спільнота стала знімати накладені через цю програму санкції. На президентській посаді Трамп, однак, не став відразу виводити США з цієї угоди, але вже цього місяця знову заявив, що, на його думку, Тегеран не дотримується «духу» цієї «жахливої», за його словами, угоди. Трамп також уже за час президентства кілька разів розширив санкції США проти Ірану через ракетну програму Тегерана, хоча вона зараз не заборонена для Ірану світовою спільнотою.