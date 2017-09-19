Депутат Київради Кримчак вийшов із СІЗО під заставу – адвокат

Депутат Київської міської ради Сергій Кримчак звільнений з-під варти після внесення застави в розмірі 1,4 мільйона гривень, повідомив його адвокат Ігор Черезов.

За його даними, Кримчак вчора вийшов із СІЗО.

13 вересня у НАБУ повідомили про затримання депутата Київради,екс-секретаря комісії з питань земельних відносин та його ймовірного спільника за підозрою у привласненні землі в Києві.

За версією слідства, затриманий у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин і маючи доступ до інформації про наявність в Києві земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень.

Суд обрав Кримчаку запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.