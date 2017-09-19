У Севастополі силовики провели рейди по квартирах родин українських військових

Співробітники російської поліції провели рейди у квартирах будинку, де проживають сім’ї військовослужбовців ВМС України і військові пенсіонери, в анексованому Севастополі, повідомили проектові Радіо Свобода Крим.Реалії дружини українських офіцерів, які не зрадили присязі і зараз проходять службу на материковій частині України.

За їхніми словами, рейди відбулися ввечері 18 вересня: двоє співробітників російської поліції і ще двоє в осіб у цивільному обійшли всі квартири будинку і провели бесіди з мешканцями. Зокрема, силовики запитували у людей, чи знають вони, що проживають в службовому житлі, цікавилися, скільки людина проживає в квартирі і де зараз перебуває «глава сімейства».

Поліцейські показували службові посвідчення, але про причини перевірки не повідомляли. У мешканців вимагали паспорти і перевіряли реєстрацію. Також поліцейські детально розпитували про сусідів: хто проживає, хто виїхав і де зараз перебуває.

Співробітники в цивільному в бесідах не брали участь і не представлялися, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

За словами мешканців, раніше вже була спроба виселити одну з сімей зі службової квартири, але права на житло вдалося відстояти в суді.

40-квартирний будинок №17 по провулку Новікова в Балаклаві був побудований для ВМС України і зданий в експлуатацію в кінці 2003 року. У ньому в службових квартирах проживають сім’ї українських військовослужбовців і родини військових пенсіонерів. Будинок перебував на балансі ВМС України. Частина квартир була приватизована до 2014 року. Після анексії Криму Росією будинок передали на баланс Міністерства оборони Росії. Зараз громадяни, що живуть у ньому, не мають можливості приватизувати службове житло, оскільки це не передбачено російськими законами.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».