Депутати відмовилися продовжити засідання в середу до схвалення судової реформи

Депутати Верховної Ради України відмовилися продовжити пленарне засідання в середу до схвалення президентського проекту закону (№6232), який передбачає продовження судової реформи. Ідеться про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував народним депутатам підтримати пропозицію про продовження пленарного засідання у середу до завершення розгляду всіх поправок і пропозицій до законопроекту №6232.

За цю пропозицію проголосували 179 депутатів за мінімально необхідних 226.

Сьогодні депутати закінчили розгляд поправок до Господарського процесуального кодексу України.

Минулого пленарного тижня депутати встигли розглянути кілька сотень поправок із до законопроекту №6232 із понад чотирьох тисяч. Це була лише частина поправок до Господарського процесуального кодексу.