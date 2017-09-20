У Сирії поранені 3 російських військових – Міноборони Росії

Міністерство оборони Росії повідомляє про поранення трьох своїх військових у провінції Ідліб на півночі Сирії.

За інформацією російської сторони, вони постраждали під час наступу угруповання «Джабгат ан-Нусра», коли близько 30 російських військовослужбовців потрапили в оточення, але змогли вийти.

У загостренні ситуації Міноборони Росії звинуватило «спецслужби США». У російському Генштабі стверджують, що так США нібито спробували зупинити наступ сирійської урядової армії. У Вашингтоні заяви російської влади поки не прокоментували.

За понад 6 років війни у Сирії, за даними ООН, загинули понад 450 тисяч людей. Мільйони жителів країни стали біженцями.

Росія почала воєнну кампанію у Сирії у 2015 році. Російська авіація підтримує армію режиму президента Сирії Башара аль-Асада і завдає ударів по збройній опозиції. США і низка західних країн звинувачують аль-Асада у воєнних злочинах і закликають Росію відмовитися від його підтримки.