Держпродспоживслужба: в Україні хочуть запровадити систему спостереження за захворюваннями

В Україні готується впровадження єдиної системи спостереження за захворюваннями.

Як повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, наразі відбувається наповнення цієї системи.

У відомстві вказують, що 22 вересня фахівці Держпродспоживслужби і представники посольства США в Україні обговорили попередній план впровадження Електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями (ЕЛІССЗ).

До Електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями увійдуть центральний апарат Держпродспоживслужби, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (Київ), всі обласні управління Держпродспоживслужби, 24 обласні державні лабораторії, 544 районних територіальних органи Держпродспоживслужби.

Загалом планується 716 точок доступу до цієї системи ЕЛІССЗ.