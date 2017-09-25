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25 Вересень 2017, Київ 18:35
Новини | Події

Держпродспоживслужба: в Україні хочуть запровадити систему спостереження за захворюваннями

В Україні готується впровадження єдиної системи спостереження за захворюваннями.

Як повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, наразі відбувається наповнення цієї системи.

У відомстві вказують, що 22 вересня фахівці Держпродспоживслужби і представники посольства США в Україні обговорили попередній план впровадження Електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями (ЕЛІССЗ).

До Електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями увійдуть центральний апарат Держпродспоживслужби, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (Київ), всі обласні управління Держпродспоживслужби, 24 обласні державні лабораторії, 544 районних територіальних органи Держпродспоживслужби.

Загалом планується 716 точок доступу до цієї системи ЕЛІССЗ.

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