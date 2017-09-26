Верховний суд США взяв до розгляду новий указ Трампа щодо обмеження в’їзду іноземців

Верховний суд США 25 вересня заявив, що він може відхилити указ президента Дональда Трампа щодо обмеження в’їзду іноземців після того, як Трамп розширив список країн, включивши до нього дві країни без мусульманської більшості.

Суд також скасував оголошення 10 жовтня усних зауважень щодо попереднього указу Трампа, який стосувався шести переважно мусульманських країн. Термін дії цього рішення сплив 24 вересня.

У новому указі фігурують Північна Корея та Венесуела, а також більшість країн, які були в попередньому указі.

Президент США Дональд Трамп 24 вересня запровадив нові обмеження для людей із восьми країн, які мають намір в’їхати до Сполучених Штатів. Трамп підписав новий указ із цього приводу, оскільки термін дії попереднього його рішення сплив.

Обмеження стосуються громадян Чаду, Ірану, Лівії, Північної Кореї, Сомалі, Сирії, Венесуели та Ємену. Обмеження щодо громадян Судану скасовано, натомість іракських громадян відповідні служби США ретельно перевірятимуть, але до них не застосовуватимуть заборони на в’їзд.

Рішення набере чинності 18 жовтня, через вісім днів після того, як суд має заслухати усні заперечення щодо законності попередньої заборони Трампа.

«Гарантування безпеки в світі – це моє першочергове завдання. Ми не допускатимемо до нашої країни тих, у безпечності яких не можемо бути певні», – написав Трамп у Twitter.

Венесуела та Північна Корея є двома державами з нового списку, які не є переважно мусульманськими. Попередня заборона, яка спричинила міжнародне обурення та судові позови, була схвалена в березні.