На Донеччині частка українських пісень в ефірі радіостанцій становить 40% – ОДА

У Донецькій облдержадміністрації заявляють, що в регіоні радіостанції виконують мовні квоти в середньому на 40%. Про це повідомляє прес-служба адміністрації з посиланням на результати моніторингу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

В ОДА зазначають, що на Донеччині працюють 6 регіональних радіостанцій.

За даними Нацради, в усіх регіонах України регіональні радіостанції перевиконують мовні квоти в середньому на 20% – найбільше українських пісень в ефірі радіостанцій звучить на Рівненщині – 82%,у Тернопільській області – 81%, Івано-франківській – 59%, Сумській – 58%, Львівській і Миколаївській – 50%, а у Одеській області – середній показник 40%.

У червні 2016 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає, що пісні українською мовою мають складати в ефірі не менше ніж 25% від загального обсягу. Упродовж першого року з моменту набрання законом чинності квота становить 25%, протягом другого – 30% і з третього – 35%.

За невиконання закону телерадіоорганізація, яка здійснює радіомовлення, сплачує штраф у розмірі 5 відсотків від загальної суми ліцензійного збору відповідно до ліцензії на мовлення.